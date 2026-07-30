Данные в реестре «Оберег» будут храниться еще 75 лет после снятия с учета – Минобороны

Кабинет министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», который, в частности, определяет сроки хранения персональных данных.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

Согласно документу, информация о гражданах будет храниться в течение всего времени их пребывания на военном учете, а также 75 лет после исключения из него.

По истечении этого срока данные будут подлежать уничтожению, при этом дата, время и ответственное должностное лицо, выполнившее это действие, будут зафиксированы в системе.

В министерстве обороны объяснили, что порядок также регламентирует механизм наполнения реестра. Данные могут поступать автоматически посредством обмена с другими реестрами или вноситься вручную на основании информации от граждан, ТЦК и СП, воинских частей, органов власти, местного самоуправления, предприятий и учебных заведений. После получения сведений они должны быть внесены в реестр в течение пяти рабочих дней.

Документ также определяет порядок обновления и исправления информации. В случае обнаружения ошибки ее могут быть устранены автоматически или после обращения гражданина.

Напомним, накануне бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что оборонное ведомство планировало представить реформу мобилизации в июле 2026 года, запустить ее в августе, а уже в сентябре ожидало существенно изменить ситуацию с комплектованием украинского войска.

Также сообщалось, что в Украине разработали законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для граждан, которые уклоняются от военной службы. Среди возможных мер – арест банковских счетов, ограничение водительских прав и доступа к административным услугам.

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