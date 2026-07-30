НАБУ и САП разоблачили схему вымогательства в 1 млн долларов за избежание экстрадиции в россию

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении лицу, подозреваемому в требовании 1 млн долларов за содействие во избежании уголовного преследования и возможной экстрадиции гражданина в россию.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, после проведения Службой безопасности Украины обыска в доме мужчины, который имел вид на временное проживание в Украине, к нему обратился подозреваемый.
Он заверил, что имеет связи с высшим руководством СБУ, и предложил за 1 млн долларов «решить вопрос» о прекращении уголовного преследования и недопущении экстрадиции в страну-агрессор.
Деньги должны были передать четырьмя траншами по 250 тысяч долларов. Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первые 50 тысяч долларов, после чего потребовал отдать оставшуюся сумму.
«Потерпевшему угрожали физическим насилием, убийством и ограничением его законных прав в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ», – рассказали в НАБУ.
В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по поводу подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды, мошенничества и вымогательства.
Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему командиру военного городка во Львове из-за возможного получения более $2 млн взятки от застройщика.
Также сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с экс-госсекретарем МИД. Участники завладели средствами в размере 37 млн грн.
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