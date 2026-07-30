Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской ОГА

Политика
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Президент Зеленский назначил бывшего главу КГВА Тимура Ткаченко руководителем Киевской областной государственной администрации.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко руководителем Киевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей главы КОГА Руслана Олейника.

Напомним, до этого Тимур Ткаченко руководил Киевской городской военной администрацией. После обновления состава правительства 16 июля президент уволил его с этой должности.

После отставки Ткаченко временное исполнение обязанностей начальника Киевской городской военной администрации возложили на его первого заместителя Андрея Ткачева.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, кто дольше и меньше всех возглавлял правительство, Минобороны, МВД и МИД независимой Украины.

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Владимир Зеленский Указ Киевская ОГА Назначение Отставка Ткаченко
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