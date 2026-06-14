Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении «прекрасного» телефонного разговора с лидером Сиединенных Штатов Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале главы государства.

19 марта 2026, 18:38 Мир на паузе: почему переговоры между США, Украиной и рф не дали результат Причиной стала война в Иране и неправильное понимание Трампом причин российско-украинской войны.

Зеленский поздравил Трампа с днем ​​рождения и обсудил ряд ключевых вопросов, прежде всего, пути достижения мира и завершения войны россии против Украины.

Стороны также подняли тему дальнейшей поддержки со стороны США и благодарности за уже оказанную помощь Украине.

«Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал Президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь», – отметил Зеленский.

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский и Трамп примут участие в рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах.

Стоит также отметить, что сегодня президент Зеленский показал документы из Кремля, которые свидетельствуют о прогнозируемом росте недовольства владимиром путиным в россии до парламентских выборов.

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