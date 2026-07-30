Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев на День Независимости – журналист

Политика
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По информации СМИ, специальные представители президента США Уиткофф и Кушнер посетят Украину во второй половине августа.
Фото: Bloomberg

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, посетят Украину во второй половине августа.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника.

Украина и США готовят новую мирную инициативу: что предложат россииПодготовленные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда инициатив по прекращению войны.

По его информации, ожидается, что посланники Дональда Трампа примут участие в мероприятиях по случаю 35-летия Независимости Украины.

Другие детали вероятного визита, в том числе его длительность, пока не разаглашаются.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Стороны, среди прочего, говорили о необходимости активизировать переговорный процесс.

После этого президент Зеленский заявил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели.

СМИ также сообщали, что Зеленский во время визита в Вашингтон смог изменить отношение американских политиков к перспективам войны и убедить их в том, что Украина способна одержать победу над россией.

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США День Независимости Переговоры Война в Украине Стив Уиткофф
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