Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев на День Независимости – журналист

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, посетят Украину во второй половине августа.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника.

26 июля 2026, 17:52 Украина и США готовят новую мирную инициативу: что предложат россии Подготовленные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда инициатив по прекращению войны.

По его информации, ожидается, что посланники Дональда Трампа примут участие в мероприятиях по случаю 35-летия Независимости Украины.

Другие детали вероятного визита, в том числе его длительность, пока не разаглашаются.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Стороны, среди прочего, говорили о необходимости активизировать переговорный процесс.

После этого президент Зеленский заявил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели.

СМИ также сообщали, что Зеленский во время визита в Вашингтон смог изменить отношение американских политиков к перспективам войны и убедить их в том, что Украина способна одержать победу над россией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.