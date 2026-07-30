В Украине безотлагательно проверят все без исключения укрытия – Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил безотлагательно проверить все без исключения укрытия гражданской защиты. К проверкам будут привлечены профильные министерства, государственные службы, военные администрации и органы местного самоуправления.

Заявление Корецкого было опубликовано в Telegram.

25 мая 2026, 15:28 Когда паркинг не спасает: почему Украине нужны настоящие укрытия После новых атак по Киеву стало очевидно: подземный паркинг или подвал не всегда спасают. Украине нужна современная система гражданской защиты – с аудитом укрытий, новыми стандартами, финским опытом и безопасными пространствами для громад.

По словам главы правительства, ответственные лица должны оценить не только надлежащее содержание защитных сооружений, но и обеспечить беспрепятственный доступ граждан к ним.

Корецкий отметил, что укрытия должны быть открыты даже тогда, когда информация об угрозе уже есть, но воздушная тревога еще не объявлена.

«Не может на пятом году полномасштабной войны в украинских городах вообще возникать проблема доступа к укрытиям. Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в укрытия, особенно когда существует угроза баллистики. И это персональная ответственность каждого должностного лица», – написал премьер.

Заявление Корецкого прозвучало после очередной российской атаки, в ходе которой жители нескольких городов, в том числе Киева, Львова и Винницы, сообщали о проблемах с доступом к укрытиям. В ряде случаев люди жаловались, что защитные сооружения были закрыты или попасть в них было невозможно.

Напомним, что враг в ночь на 30 июля нанес массированный удар по территории Украины. В результате ракетной атаки на пригород Кривого Рога погибли шесть человек, среди них 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет. Еще двоих мальчиков 6 и 15 лет достали из-под завалов. В Кривом Роге объявили День траура.

Во Львове в результате атаки погиб один человек, пострадали, в Киеве также погиб гражданский, есть раненые.

На инфографике «Слово и дело» – в каких городах Украины больше всего убежищ по данным городских советов.

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