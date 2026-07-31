Рекордная жара поставила под угрозу работу АЭС в двух соседних с Украиной странах

Рекордная жара и мелководье Дуная уже повлияли на работу АЭС в Венгрии и Румынии. Из-за критически низкого уровня воды, необходимой для охлаждения реакторов, энергоблоки вынуждены сокращать производство электроэнергии, а далее могут остановиться вовсе.

Об этом сообщает Reuters

3 февраля 2026, 12:51 Как Украина импортировала электроэнергию во время вторжения рф На инфографике – как почти за четыре года большой войны Украина импортировала электроэнергию из соседних европейских стран.

Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Венгрии. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш», обеспечивающая почти половину потребностей страны в электроэнергии, может быть полностью остановлена уже в ближайшие дни.

На станции работают четыре реактора российского производства общей мощностью 2 ГВт. Из-за низкого уровня воды в Дунае предприятие еще с начала недели постепенно снижает генерацию и сейчас работает менее чем на половину своей мощности.

По словам главы венгерского правительства, ситуацию осложняет резкий рост потребления электроэнергии из-за аномальной жары. Ожидается, что в вечерние часы спрос может вырасти еще на 20%. Дополнительно энергосистема потеряла около 400 МВт мощности из-за аварии на крупнейшей газовой электростанции страны.

Чтобы избежать перебоев, оператор электросетей обратится к крупным промышленным предприятиям с просьбой добровольно сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Жителям также рекомендовали в это время не заряжать электромобили и ограничить использование кондиционеров.

Такие меры должны помочь предотвратить аварийные отключения и перегрузку энергосистемы. По его словам, в случае полной остановки АЭС страна сможет покрывать дефицит за счет импорта до 3,8 ГВт электроэнергии.

Сложной остается ситуация и в Румынии. Накануне оператор Nuclearelectrica сообщал о намерении остановить второй энергоблок АЭС «Чернаводэ» после отключения первого реактора. Однако в четверг компания уточнила, что второй блок пока продолжает работать, поскольку текущий уровень воды еще позволяет его безопасную эксплуатацию.

АЭС «Чернаводэ» имеет два энергоблока мощностью по 706 МВт, которые обеспечивают около 20% производства электроэнергии Румынии. Премьер-министр страны Илие Боложан предупредил, что ограничения могут продлиться от одной до двух недель, и призвал население добровольно снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.

Напомним, ранее сообщалось, что после короткого июльского похолодания в Украину возвращается аномальная жара, а первые десять дней августа могут стать самыми жаркими за все лето.

Из-за высоких температур энергетическая система готовится к критическим нагрузкам, что может привести к возобновлению графиков ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности.

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