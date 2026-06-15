Трамп заявил, что после Ирана планирует сосредоточиться на войне россии против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

19 марта 2026, 18:38 Мир на паузе: почему переговоры между США, Украиной и рф не дали результат Причиной стала война в Иране и неправильное понимание Трампом причин российско-украинской войны.

«Теперь, когда с Ираном покончено, мы собираемся сосредоточиться на этом (войне в Украине – ред.), посмотрим, сможем ли мы это сделать», – сказал американский лидер.

Трамп отметил, что провел хорошие телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

«Думаю, и путин, и Зеленский готовы к этому (к завершению войны – ред.)», – добавил глава Белого дома.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору провести встречу во время саммита «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня во Франции. При этом Киев «не получил четкого ответа» на это предложение.

Зеленский также заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.