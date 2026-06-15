Трамп заявил, что после Ирана планирует сосредоточиться на войне россии против Украины

Политика
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Президент США заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.
Фото: CNP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточить свои усилия на урегулировании войны россии против Украины после завершения конфликта с Ираном.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Франции Макроном.

Мир на паузе: почему переговоры между США, Украиной и рф не дали результатПричиной стала война в Иране и неправильное понимание Трампом причин российско-украинской войны.

«Теперь, когда с Ираном покончено, мы собираемся сосредоточиться на этом (войне в Украине – ред.), посмотрим, сможем ли мы это сделать», – сказал американский лидер.

Трамп отметил, что провел хорошие телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

«Думаю, и путин, и Зеленский готовы к этому (к завершению войны – ред.)», – добавил глава Белого дома.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору провести встречу во время саммита «Большой семерки», который пройдет 15-17 июня во Франции. При этом Киев «не получил четкого ответа» на это предложение.

Зеленский также заявил, что россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако говорить о поражении еще рано.

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