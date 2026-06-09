На трассе недалеко от резиденции путина на Валдае устанавливают антидроновые сетки – СМИ

В Новгородской области рф, недалеко от валдайской резиденции российского диктатора владимира путина, начали устанавливать антидроновые сетки над парковками для грузовиков.

Об этом сообщили российское издание Агентство.Новости и основатель исследовательской группы CIT Руслан Левиев.

4 мая 2026, 12:22 Путин усилил охрану и прячется в бункере от дронов и покушения элит – отчет разведки ЕС В россии значительно усилили меры безопасности вокруг российского диктатора путина из-за страха заговора или попытки госпереворота. Также у путина боятся налета дружественных дронов, поэтому прячут диктатора в бункере, сообщает отчет европейской разведки.

По информации росСМИ, сетки появились на трассе М-10 рядом с городом Валдай. Примерно в девяти километрах от этой локации расположен особняк путина.

Левиев предположил, что сетки предназначены не для защиты грузовиков от атак беспилотников, а наоборот – для предотвращения возможного запуска дронов из самих фур. По его словам, такая мера безопасности может быть связана с опасениями повторения украинской операции «Паутина».

По мнению Левиева, накрытые сетками стоянки должны сделать невозможным подобный сценарий возле Валдая. Если грузовик со скрытыми беспилотниками припаркуется на такой площадке, сетка может помешать запуску аппаратов.

При этом, по его словам, водители вряд ли будут останавливаться прямо на проезжей части, поскольку это будет создавать препятствия для движения транспорта.

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору владимиру путину, где призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что пока не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта». Зеленский в ответ анонсировал проведение новых спецопераций СБУ против россии.

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