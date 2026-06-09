На трассе недалеко от резиденции путина на Валдае устанавливают антидроновые сетки – СМИ

Мир
Читати українською
В Новгородской области рф, недалеко от резиденции путина, начали устанавливать антидроновые сетки над парковками для грузовиков.
Фото: Reuters

В Новгородской области рф, недалеко от валдайской резиденции российского диктатора владимира путина, начали устанавливать антидроновые сетки над парковками для грузовиков.

Об этом сообщили российское издание Агентство.Новости и основатель исследовательской группы CIT Руслан Левиев.

Путин усилил охрану и прячется в бункере от дронов и покушения элит – отчет разведки ЕСВ россии значительно усилили меры безопасности вокруг российского диктатора путина из-за страха заговора или попытки госпереворота. Также у путина боятся налета дружественных дронов, поэтому прячут диктатора в бункере, сообщает отчет европейской разведки.

По информации росСМИ, сетки появились на трассе М-10 рядом с городом Валдай. Примерно в девяти километрах от этой локации расположен особняк путина.

Левиев предположил, что сетки предназначены не для защиты грузовиков от атак беспилотников, а наоборот – для предотвращения возможного запуска дронов из самих фур. По его словам, такая мера безопасности может быть связана с опасениями повторения украинской операции «Паутина».

По мнению Левиева, накрытые сетками стоянки должны сделать невозможным подобный сценарий возле Валдая. Если грузовик со скрытыми беспилотниками припаркуется на такой площадке, сетка может помешать запуску аппаратов.

При этом, по его словам, водители вряд ли будут останавливаться прямо на проезжей части, поскольку это будет создавать препятствия для движения транспорта.

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору владимиру путину, где призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Впрочем, путин отклонил это предложение, заявив, что пока не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта». Зеленский в ответ анонсировал проведение новых спецопераций СБУ против россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Владимир Путин Вторжение России Дрон Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На трассе недалеко от резиденции путина на Валдае устанавливают антидроновые сетки – СМИ
Шесть из десяти украинцев стали покупать больше отечественных товаров – исследование
Каждый второй переселенец из другой области тратит на аренду более половины дохода – опрос
Желаемая зарплата вдвое превышает реальную: украинцы рассказали, сколько им нужно для комфортной жизни
ВАКС определил залог фигуранту дела о завладении 36 млн грн Госрезерва
OLX, Temu и другие: Рада одобрил налогообложение цифровых платформ
Во многих регионах продолжаются обыски по делу о незаконной добыче янтаря
Украина и Венгрия согласовали почти все требования Будапешта относительно вступления в ЕС
Возле украинской границы с Румынией обнаружили тело мужчины
дайджестРезультаты соцопроса на тему «Благосостояние, покупательские привычки и жилищный вопрос украинцев»
Больше новостей