Киевское метро во второй раз за месяц приняло рекордное количество людей во время ночного обстрела

В ночь на понедельник, 15 июня, во время массированной атаки российских войск на Украину в метро Киева укрывались почти 42 тысячи человек, из которых 3 400 – дети, что стало рекордным количеством уже второй раз за месяц.

Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

2 июня 2026, 14:56 Как менялась стоимость проезда в метро Киева, Харькова и Днепра Метро в Киеве может подорожать с 8 до 30 грн уже в июле. В Днепре поездка стоит 10 грн. Харьков – единственный город в Украине, где проезд городским транспортом бесплатный в условиях войны. Как менялась стоимость проезда в метро – на инфографике.

Отмечается, что 46 подземных станций метро работают как укрытия круглосуточно во время воздушной тревоги, поэтому на вход открыты все без исключения вестибюли.

«Этой ночью, 15 июня, во время массированного обстрела столицы на станциях столичной подземки укрывались почти 42 тысячи человек, из которых 3 400 – дети», – говорится в сообщении.

Это стало вторым самым высоким показателем количества людей за этот месяц, находившихся в метро во время ночной воздушной тревоги с начала полномасштабного российского вторжения.

В то же время, уточняется, что центральные станции метро – «Золотые ворота», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Площадь Украинских Героев», «Дворец спорта» – менее заполнены, поэтому киевлянам советуют по возможности использовать их в качестве альтернативы.

При этом тем, кто планирует укрываться от атак врага всю ночь, персонал метрополитена напоминает, что рекомендуется иметь при себе:

теплые вещи, одеяло или каремат, так как средняя температура в укрытии составляет 17–18°C;

воду или теплый напиток, необходимые лекарства;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для животных – пеленки и пакетики.

15 июня 2026, 13:51 Зеленский показал кадры разрушенной Лавры и пообещал последствия для рф Удар россии 15 июня по Киево-Печерской лавре и Мыстецкому Арсеналу был не случайностью, а прицельной атакой. СБУ заявила, что рф направила по святыне 2 дрона Герань-2 и начала уголовное производство.

Также сотрудники подземки попросили заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве окружающих. В укрытия не стоит приносить громоздкие вещи, в частности, палатки или надувные матрасы, которые могут препятствовать свободному передвижению людей.

Как известно, в ночь на 2 июня во время массированной атаки российских войск на Украину в метрополитене Киева укрывалось рекордное количество людей за последние годы.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Президент Зеленский посетил место преступления россии и заявил, что правительство срочно выделит деньги на восстановление собора из резервного фонда.

А глава МИД Андрей Сибига назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, чтобы наказать рф.

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