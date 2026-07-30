Генштаб готовит изменения, которые улучшат ситуацию на первой линии фронта – Зеленский

Руководство Генерального штаба ВСУ готовит ряд системных изменений для более быстрого реагирования на ситуацию на первой линии фронта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов Михаила Драпатого, Игоря Скибюка, Евгения Хмары и Павла Палисы.

«Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, среди прочего, точнее оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность», – заявил президент.

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Также он отметил, что обсудил с военными вызовы из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами и способность Украины противодействовать этому как на военном, так и на дипломатическом уровнях.

«Определили решения и технологические шаги, асимметричные меры, которые могут дать Украине больше защиты», – сообщил Зеленский.

В частности, президент рассказал, что выслушал доклады по ситуации в районах Славянска и Константиновки и по экспортному морскому коридору. В ходе встречи был обновлен список первоочередных приоритетов мидстрайков.

«Поручил Главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в государствах нашего региона. Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с нашими партнерами в Европе, которые могут помочь с ракетами для ПВО», – подытожил Зеленский.

Напомним, недавно стало известно, что россия увеличила численность штурмовых групп на фронте.

В то же время в разведке заявляли, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что в россии готовят на осень «достаточно значительную» волну мобилизации. По его словам, Кремль стремится компенсировать потери личного состава и продолжить наступательные действия.

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