Киевское метро приняло рекордное количество людей во время обстрела впервые с 2022 года

В ночь на 2 июня во время массированной атаки российских войск на Украину в метрополитене Киева укрывалось рекордное количество людей за последние годы.

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Киевской подземки.

На 46 станциях столичного метро находилось более 41 000 человек, из которых почти 4 500 – дети, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это – самый высокий показатель количества людей, находившихся в метро во время ночной воздушной тревоги за годы большой войны россии против Украины.

Сотрудники метрополитена также напоминают, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций метро работают в режиме укрытия, поэтому на вход открыты все без исключения вестибюли.

Тем, кто планирует укрываться от атак врага всю ночь, персонал метрополитена напоминает, что необходимо:

прийти на станцию до ее закрытия на вход (детальный режим работы каждой станции по ссылке);

сообщить сотрудникам и полиции о том, что вы планируете остаться на всю ночь;

спуститься на платформу. Где лучше разместиться – подскажут сотрудники станции.

Если же в городе не объявлена воздушная тревога, проход осуществляется на общих условиях.

Также сотрудники подземки попросили заботиться не только о собственном комфорте, но и о безопасности и удобстве других. В укрытие не стоит приносить громоздкие вещи вроде палаток, которые могут препятствовать свободному передвижению людей. Кроме того, важно обеспечивать пути эвакуации, подчеркивают коммунальщики.

«Чтобы пребывание на станциях в ночное время было безопасным и более комфортным, советуем иметь при себе: теплые вещи, одеяла и карематы, так как средняя температура в укрытии составляет 17–18°C, могут быть сквозняки из-за наличия туннелей и других подземных помещений», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также необходимо взять с собой персональные лекарства, воду, средства гигиены и пеленки для домашних питомцев.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек, еще 79 – понадобилась помощь. Повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура.

Также количество пострадавших и погибших выросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.

Тем временем президент Зеленский отреагировал на преступные действия российской армии против мирного населения Украины. Он заявил, что россия и впредь будет продолжать удары, если Европа не масштабует производство антибаллистики, а Соединенные Штаты не помогут с поставками ракет к Patriotʼам.

