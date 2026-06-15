Киево-Печерскую лавру восстановят за средства из резервов – Зеленский

Киево-Печерскую лавру, которую 15 июня атаковала армия российской федерации ударными БПЛА, восстановят за средства резервного фонда, которые Кабмин выделит уже сегодня.

Об этом сообщил медиа президент Украины Владимир Зеленский после инспекции на место удара рф.

«Правительство видит средства на восстановление поврежденной Лавры. Их направят на срочные работы по ликвидации последствий повреждений», – заявил глава государства.

15 июня 2026, 11:37 «Путин должен быть проклят на века» – Сибига об ударе по Киево-Печерской лавре МИД Украины инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы из-за атаки рф на одну из крупнейших православных святынь – Киево-Печерскую лавру. Также президент Зеленский заявил, что эта атака россии – не случайность.

Президент уточнил, что глава правительства Юлия Свириденко проведет срочное заседание, на котором поднимет этот вопрос. Средства на неотложные работы по устранению последствий выделят из резервного фонда.

«Слава Богу, он у нас есть – это быстрые деньги, чтобы максимально восстановить все. Главное – сохранить то, что у нас есть, а уже потом проводить восстановительные работы», – добавил президент.

Тем временем Украинская Православная Церковь на своих страницах в соцсетях уточнила, что российский ударный дрон повредил алтарную часть Стефановского придела, после чего возник пожар на крыше Успенского собора на площади около 800 кв. м. Кроме того, пострадали как минимум еще 5 объектов.

«В результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кущника, с которой был сбит купол», – говорится в сообщении УПЦ.

По данным УПЦ, сотрудникам ГСЧС удалось оперативно прибыть на место, что помогло минимизировать последствия и уберечь от разрушения святыню.

Сейчас Лавра закрыта и временно не принимает посетителей.

Как известно, ночью 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Президент Зеленский посетил место преступления россии и заявил, что не считает этот удар случайностью. В то же время глава МИД Андрей Сибига назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, чтобы наказать рф.

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