Киево-Печерскую лавру восстановят за средства из резервов – Зеленский

Национальная безопасность
Читати українською
Правительство проведет срочное заседание, в ходе которого министры выделят средства на восстановление Киево-Печерской лавры после атаки российской армии 15 июня. Деньги планируют направить из резервного фонда.
ГСЧС Украины

Киево-Печерскую лавру, которую 15 июня атаковала армия российской федерации ударными БПЛА, восстановят за средства резервного фонда, которые Кабмин выделит уже сегодня.

Об этом сообщил медиа президент Украины Владимир Зеленский после инспекции на место удара рф.

«Правительство видит средства на восстановление поврежденной Лавры. Их направят на срочные работы по ликвидации последствий повреждений», – заявил глава государства.

«Путин должен быть проклят на века» – Сибига об ударе по Киево-Печерской лавреМИД Украины инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы из-за атаки рф на одну из крупнейших православных святынь – Киево-Печерскую лавру. Также президент Зеленский заявил, что эта атака россии – не случайность.

Президент уточнил, что глава правительства Юлия Свириденко проведет срочное заседание, на котором поднимет этот вопрос. Средства на неотложные работы по устранению последствий выделят из резервного фонда.

«Слава Богу, он у нас есть – это быстрые деньги, чтобы максимально восстановить все. Главное – сохранить то, что у нас есть, а уже потом проводить восстановительные работы», – добавил президент.

Тем временем Украинская Православная Церковь на своих страницах в соцсетях уточнила, что российский ударный дрон повредил алтарную часть Стефановского придела, после чего возник пожар на крыше Успенского собора на площади около 800 кв. м. Кроме того, пострадали как минимум еще 5 объектов.

«В результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кущника, с которой был сбит купол», – говорится в сообщении УПЦ.

По данным УПЦ, сотрудникам ГСЧС удалось оперативно прибыть на место, что помогло минимизировать последствия и уберечь от разрушения святыню.

Сейчас Лавра закрыта и временно не принимает посетителей.

Как известно, ночью 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Президент Зеленский посетил место преступления россии и заявил, что не считает этот удар случайностью. В то же время глава МИД Андрей Сибига назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, чтобы наказать рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Кабмин Киево-Печерская Лавра Деньги Собор УПЦ Обстрел Атака на Киев Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Венгрия предупредила Украину о последствиях в случае невыполнения договорённостей о меньшинствах
Экс-зампрокурора в Запорожье в очередной раз продлили обязанности
Киево-Печерскую лавру восстановят за средства из резервов – Зеленский
В Киеве в результате атаки рф уничтожен крупнейший инновационный терминал «Новой почты»
«Налог на OLX»: когда заработает закон и как государство будет контролировать доход украинцев
«Путин должен быть проклят на века» – Сибига об ударе по Киево-Печерской лавре
Антикоррупционный суд оштрафовал обвиняемого главу АМКУ
В ЕС надеются в июле открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины
В Киеве возросло количество погибших и пострадавших в результате российской атаки
Игнат призвал не публиковать фото обломков ракет и показал, как это использует рф
Больше новостей