Зеленский показал кадры разрушенной Лавры и пообещал последствия для рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар россии 15 июня по Киево-Печерской лавре и Мыстецкому Арсеналу был целенаправленным и показал первые детальные кадры повреждений.

Фото и видео с места атаки российской оккупационной армии президент опубликовал в Телеграм-канале.

Президент Зеленский поблагодарил каждого, кто помогал ликвидировать последствия этого удара оккупантов, и заявил, что атака именно по этому району города была заранее продумана и целенаправленна оккупантами, это не случайность.

«Я благодарен всем службам, которые работают на местах обстрелов, и каждому, кто помогает. Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мыстецкий Арсенал. По состоянию на данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве», – написал президент.

Кроме этого он сообщил, что поручил МЗС Украины и всей дипломатической команде максимально активизировать контакты с партнерами относительно реакции на это преступление россии и подчеркнул, что необходимо провести дополнительную работу, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления защиты Украины. Необходим глобальный нажим на россию за эту войну.

«Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!», – подчеркнул Зеленский.

Тем временем в СБУ установили, что Киево-Печерскую лавру атаковали БПЛА «Герань-2», которые являются российской версией иранского дрона-камикадзе типа «shahed».

Такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания.

«Сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры. Было установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории рф в особой экономической зоне Алабуга», – говорится в сообщении правоохранителей.

Также в СБУ добавили, что дрон повредил кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора. Пострадали и соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района столицы.

Удар рф квалифицирован как военное преступление, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Президент Зеленский посетил место преступления россии и заявил, что правительство срочно выделит деньги на восстановление собора из резервного фонда.

А глава МИД Андрей Сибига назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, чтобы наказать рф.

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