Зеленский показал кадры разрушенной Лавры и пообещал последствия для рф

Национальная безопасность
Читати українською
Удар россии 15 июня по Киево-Печерской лавре и Мыстецкому Арсеналу был не случайностью, а прицельной атакой. СБУ заявила, что рф направила по святыне 2 дрона Герань-2 и начала уголовное производство.
Владимир ЗеленскийТелеграм

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар россии 15 июня по Киево-Печерской лавре и Мыстецкому Арсеналу был целенаправленным и показал первые детальные кадры повреждений.

Фото и видео с места атаки российской оккупационной армии президент опубликовал в Телеграм-канале.

Президент Зеленский поблагодарил каждого, кто помогал ликвидировать последствия этого удара оккупантов, и заявил, что атака именно по этому району города была заранее продумана и целенаправленна оккупантами, это не случайность.

«Я благодарен всем службам, которые работают на местах обстрелов, и каждому, кто помогает. Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мыстецкий Арсенал. По состоянию на данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве», – написал президент.

Кроме этого он сообщил, что поручил МЗС Украины и всей дипломатической команде максимально активизировать контакты с партнерами относительно реакции на это преступление россии и подчеркнул, что необходимо провести дополнительную работу, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления защиты Украины. Необходим глобальный нажим на россию за эту войну.

«Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!», – подчеркнул Зеленский.

Тем временем в СБУ установили, что Киево-Печерскую лавру атаковали БПЛА «Герань-2», которые являются российской версией иранского дрона-камикадзе типа «shahed».

Такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания.

«Сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры. Было установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории рф в особой экономической зоне Алабуга», – говорится в сообщении правоохранителей.

Также в СБУ добавили, что дрон повредил кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора. Пострадали и соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района столицы.

Удар рф квалифицирован как военное преступление, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

В Киеве гремели мощные взрывы. По последним данным, известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

Под удар оккупантов попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Президент Зеленский посетил место преступления россии и заявил, что правительство срочно выделит деньги на восстановление собора из резервного фонда.

А глава МИД Андрей Сибига назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, чтобы наказать рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский СБУ Киево-Печерская Лавра Атака на Киев Война в Украине Престепления рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Нидерланды передали ВМС современный противоминный корабль
ВАКС определил залог экс-чиновнице подразделения НАЭК «Энергоатом»
Киевское метро во второй раз за месяц приняло рекордное количество людей во время ночного обстрела
Четыре европейские страны готовы отменить санкции против Ирана, но есть условие
Зеленский показал кадры разрушенной Лавры и пообещал последствия для рф
В США разбился самолет с парашютистами, погибли 12 человек
В Великобритании анонсировали блокировку соцсетей для детей до 16 лет
Венгрия предупредила Украину о последствиях в случае невыполнения договорённостей о меньшинствах
Экс-зампрокурора в Запорожье в очередной раз продлили обязанности
Киево-Печерскую лавру восстановят за средства из резервов – Зеленский
Больше новостей