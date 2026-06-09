13 часов в укрытиях: омбудсман заявил о провале организации НМТ на Одесщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о грубых нарушениях во время проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в Одесской области из-за продолжительных воздушных тревог.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

22 апреля 2026, 13:44 На НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы большой войны Как менялось количество участников национального мультипредметного теста с 2022 по 2026 год – на инфографике.

По словам омбудсмена, в его представительство в Одесской области поступила информация о ненадлежащей организации тестирования в одном из экзаменационных центров. Из-за постоянных воздушных тревог процедура НМТ продолжалась с 09:00 до около 22:00, а дети были вынуждены почти 13 часов находиться в укрытиях.

Лубинец подчеркнул, что помещение для проведения тестирования оказалось неготовым к работе в условиях военного положения и регулярных воздушных тревог.

«По словам участников, всё это время им не обеспечили даже базовых условий – доступа к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена: обратиться могли только отдельные дети, которым стало плохо», – рассказал Лубинец.

Отдельно омбудсмен обратил внимание на ситуацию с детьми-сиротами, которые, по его словам, фактически остались без поддержки во время многочасового пребывания в центре тестирования.

Позже участников НМТ обеспечили водой и едой благодаря инициативе учителей и родителей. Также помощь получили дети-сироты и участники, чьи родители не смогли привезти необходимое.

После завершения тестирования участники сообщали о сильном истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задания. По словам Лубинца, это ставит под сомнение объективность результатов и равенство условий для всех участников.

«По имеющейся информации, участникам предложили дополнительную сессию НМТ — без чётких дат и гарантий, что ситуация не повторится. Это неприемлемый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей», – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен призвал Министерство образования и науки Украины немедленно отреагировать на ситуацию и пересмотреть процедуры проведения тестирования во время воздушных тревог.

Напомним, для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году зарегистрировались более 350 тысяч человек. Среди них есть и 73-летний абитуриент, который стал самым старшим участником нынешнего тестирования.

Как известно, официальные результаты НМТ-2026 будут обнародованы в персональных кабинетах абитуриентов до 3 июля для основных сессий и до 29 июля – для дополнительных. В то же время сразу после тестирования абитуриенты смогут увидеть предварительные результаты и ориентировочно оценить свои шансы на поступление.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.