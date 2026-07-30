СБУ задержала корректировщика огня россиян во время атак на Харьковщину

Национальная безопасность
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Службы безопасности Украины обнаружила и задержала агента российских спецслужб, по заказу врага собиравшего данные для ударов по Харьковской области.
фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который корректировал атаки войск рф в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, подозреваемый работал в одной из торговых сетей Полтавы и по указаниям российской спецслужбы ездил рейсовыми автобусами по трассе Полтава – Харьков.

«Из окна транспортного средства агент отслеживал пункты базирования и маршруты движения Сил обороны, а также фиксировал последствия вражеских ударов на автомагистрали Полтава – Харьков. Обнаруженные объекты он сначала фиксировал на камеру телефона, а затем отмечал их координаты на гугл-карте для «отчета» перед куратором из рф», – говорится в сообщении СБУ.

При этом отмечается, что после каждого сеанса связи злоумышленник удалял переписку.

По информации СБУ, россияне планировали использовать эти данные для подготовки новых ударов по региону. Подозреваемого задержали в Полтаве, у него в ходе обыска правоохранители изъяли телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с вражескими спецслужбами.

Агенту рф сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ в ходе спецоперации задержала двух российских агентов, которые готовили убийство десятков украинских военнослужащих в Харьковской области, организовав для них «благотворительную» вечеринку.

Как известно, СБУ сорвала двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который планировали российские спецслужбы.

Также недавно специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, который готовил теракт в Николаеве.

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СБУ ФСБ Задержание Полтава Харьковская область Корректировщик огня Агент россии
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