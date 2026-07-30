Электронные письма якобы от налоговой: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Общество
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Мошенники отправляют украинцам электронные письма, выдавая их за сообщения от ГНС. В ведомстве призвали не открывать подозрительные файлы и проверять адрес отправителя.
Фото getty images

Государственная налоговая служба предупредила о массовой рассылке мошеннических электронных писем якобы от имени ведомства. В сообщениях содержатся опасные вложения и ссылки, которые могут заразить устройства пользователей вредоносными программами.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

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Как отмечается, в сообщениях с темой «Об выявлении признаков рисковости налогоплательщика и приостановлении регистрации налоговых накладных согласно ст. 73 НКУ» содержатся ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением.

В ГНС подчеркнули, что эти письма не имеют никакого отношения к службе и отправляются со сторонних электронных адресов. Открытие таких файлов может привести к заражению устройства и предоставлению злоумышленникам скрытого доступа к нему.

Налоговая напомнила, что официальный электронный адрес для общения с налогоплательщиками – [email protected]. Письма с других адресов могут свидетельствовать о подделке.

Также в ГНС призвали не открывать подозрительные вложения в форматах .pdf, .zip, .rar, .exe и .scr, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять адрес отправителя. Особую осторожность следует проявлять к сообщениям с срочными требованиями или угрозами.

Напомним, недавно Министерство юстиции предупредило граждан о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники отправляют электронные письма якобы от судебных органов с сообщениями о вызове на заседание в уголовном производстве.

А в мае граждан предупреждали о новой волне мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Злоумышленники отправляют украинцам фейковые повестки на допрос, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги.

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