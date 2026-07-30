Суд избрал меру пресечения двум военным из «Скалы», которых подозревают в пытках побратимов

Суд в городе Кропивницкий избрал меру пресечения двум военнослужащим полка «Скала», подозреваемым в незаконном содержании и избиении собратьев. Оба фигуранта дела отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Суспільне.

17 июня 2026, 12:23 Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена Смерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

Первым суд рассмотрел ходатайство о 28-летнем санитарном инструкторе медицинской роты воинской части. Прокуратура настаивала на содержании под стражей, в то время как адвокат просил выбрать более мягкую меру пресечения.

Сам подозреваемый вину не признал, заявив, что его оклеветали, а потерпевшие, по его словам, являются людьми с наркотической зависимостью, которые таким образом ему мстят.

После этого суд рассмотрел ходатайство по поводу второго подозреваемого – 29-летнего деловода. Он также не согласился с подозрением и назвал его необоснованным.

По данным следствия, в мае двоих военных после досрочной выписки из больницы из-за нарушения режима доставили в медицинскую роту полка. Там двое подозреваемых решили самовольно «наказать» побратимов. Они жестоко избили их, после чего незаконно содержали в хозяйственном здании. Оба потерпевших получили черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и гематом и были госпитализированы.

Напомним, в мае и июне журналисты описали случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели как минимум 26 человек при различных обстоятельствахв 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля».

После этого уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Будут расследоваться факты возможных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

Позже стало известно, что командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

А 11 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из военнослужащих полка «Скала», которого подозревают в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области. Он будет находиться под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.