Россия ночью атаковала Украину «Цирконами», «Искандерами» и более 600 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 15 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 73 ракеты различных типов и более 600 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщили в Воздушных Силах.
Основное направление атаки пришлось на Киев, также под ударами оказались Днепр и Харьков.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов:
- 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» (районы пусков – ТОТ АР Крым);
- 34 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., рф);
- 30 крылатых ракет Х-101/«Искандер-К» (районы пусков – Вологодская, Курская обл., РФ);
- 611 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия» (из направлений: Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф; Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).
К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным по состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить или подавить 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:
- 5 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»;
- 15 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400;
- 30 крылатых ракет Х-101/«Искандер-К»;
- 582 вражеских БпЛА различных типов.
В то же время зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.
Напоминаем, в ночь на 15 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке ракетами и дронами. На данный момент известно о четырёх погибших и 23 раненых, среди них — ребёнок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.
В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.
Кроме того, в столице в результате российской атаки повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.
А в Харькове в результате повторного ночного российского удара во время тушения пожара погибли 5 спасателей ГСЧС, ещё как минимум 5 получили ранения.
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