Россия ночью атаковала Украину «Цирконами», «Искандерами» и более 600 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 15 июня россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 73 ракеты различных типов и более 600 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Основное направление атаки пришлось на Киев, также под ударами оказались Днепр и Харьков.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов:

6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» (районы пусков – ТОТ АР Крым);

34 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл., рф);

30 крылатых ракет Х-101/«Искандер-К» (районы пусков – Вологодская, Курская обл., РФ);

611 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия» (из направлений: Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф; Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым).

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить или подавить 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника различных типов:

5 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»;

15 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/«Искандер-К»;

582 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксированы попадания 20 баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях.

Напоминаем, в ночь на 15 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке ракетами и дронами. На данный момент известно о четырёх погибших и 23 раненых, среди них — ребёнок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в столице в результате российской атаки повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко — одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

А в Харькове в результате повторного ночного российского удара во время тушения пожара погибли 5 спасателей ГСЧС, ещё как минимум 5 получили ранения.

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