На территории Киево-Печерской лавры тушат пожар после удара рф: что известно о последствиях

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В результате российской атаки на Киев на территории Киево-Печерской лавры возникли масштабные пожары, в частности загорелись Успенский собор и здания «Мистецкого арсенала». Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара.
Фото ДСНС

В результате российского обстрела Киева в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возникли пожары, в частности загорелась крыша Успенского собора, а также здания «Мистецького арсенала». Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, огонь охватил около 800 кв.м. крыши Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Кроме того, в результате атаки произошёл пожар площадью около 1000 кв. м. в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

На местах продолжается тушение пожаров и ликвидация российского удара.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал удар войск РФ по Киево-Печерской лавре очередным преступлением против человечности и против христианства.

«Просим о молитве за спасение святыни от уничтожения. Очередное российское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что ещё должен сделать кремлёвский антихрист, чтобы мир осознал, что необходимо решительно действовать, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?», – написал митрополит.

Архиепископ Киево-Печерской Лавры Авраамий сообщил, что в первые часы после атаки основные усилия были направлены на эвакуацию святынь, икон и церковного имущества.

«Прежде всего была организована срочная эвакуация святынь и богослужебных предметов, древних икон, антиминсов и других святынь, которые представляют не только церковную, но и национальную и общечеловеческую ценность», – отметил архиепископ.

По его словам, благодаря действиям братии и спасателей удалось минимизировать потери. Сейчас продолжается оценка повреждений и фиксация последствий обстрела.

Напомним, в ночь на 15 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке ракетами и дронами. Сейчас известно о четырёх погибших и 23 раненых, среди них – ребёнок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в столице в результате российской атаки была повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

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