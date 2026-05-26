Балтийские страны обращаются к Украине за опытом строительства укрытий

Балтийские страны обращаются к Украине за опытом строительства бомбоубежищ и организацией систем гражданской защиты на фоне роста угроз в регионе, в частности из-за опасений возможных атак со стороны россии.

Об этом пишет Politico.

25 мая 2026, 15:28 Когда паркинг не спасает: почему Украине нужны настоящие укрытия После новых атак по Киеву стало очевидно: подземный паркинг или подвал не всегда спасают. Украине нужна современная система гражданской защиты – с аудитом укрытий, новыми стандартами, финским опытом и безопасными пространствами для громад.

По данным украинских представителей оборонной промышленности, компании из Литвы, Латвии и Эстонии уже вышли на контакты с украинскими производителями и экспертами по гражданской защите относительно возможного закупочного и консультационного сотрудничества в сфере укрытий.

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко подтвердил, что такие переговоры действительно продолжаются. Он отметил, что балтийские страны ищут практические решения для защиты населения на случай потенциальной эскалации со стороны россии.

Отдельную тревогу в балтийском регионе вызывают инциденты с нарушением воздушного пространства. В частности, недавно в Литве из-за появления беспилотника власти и часть жителей столицы Вильнюса временно были переведены в укрытия. В стране также подтвердили активацию миссии воздушного патрулирования НАТО, а подобные случаи фиксировались и в Латвии и Эстонии.

По словам литовских чиновников, опыт Украины в сфере гражданской обороны является особенно ценным, поскольку позволяет быстро внедрять практические решения для защиты населения и укрепления устойчивости государства. В то же время Литва участвует в европейских программах поддержки, в рамках которых помогает Украине развивать укрытия.

Отдельно в материале отмечается, что украинские оборонные компании, которые после начала полномасштабного вторжения РФ расширили деятельность в сфере защитной инфраструктуры, уже имеют наработки как для гражданских, так и для военных объектов. Они, в частности, разрабатывают укрытия, способные выдерживать ракетные и дроновые атаки.

Балтийские правительства также признают, что из-за небольшой территории и высокой плотности населения потенциальные удары могут иметь значительно более быстрый и масштабный эффект, чем в более крупных странах, поэтому время реагирования в первые часы кризиса является критически важным.

Украинская сторона заявляет о готовности делиться опытом и технологиями в сфере гражданской защиты, в частности в области строительства и организации укрытий, наработанных во время войны.

Напомним, в апреле стало известно, что в Украине построят и отремонтируют 79 подземных укрытий в школах и детских садах. На это Кабинет министров выделил и распределил почти 3,7 миллиарда гривен.

А в феврале Кабмин выделил 6 миллиардов грн на экспериментальный проект строительства защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах.

«Слово и дело» исследовало, в каких городах Украины больше всего укрытий по данным горсоветов и выяснило, кто в Украине строит и ремонтирует укрытия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.