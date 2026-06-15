В Киеве возросло количество погибших и пострадавших в результате российской атаки

Число погибших в результате масштабной российской атаки на Киев возросло до пяти человек, также уже известно о как минимум 35 пострадавших, среди них — двое детей и беременная женщина.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Одна из пострадавших, которая находилась в тяжёлом состоянии, умерла в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага», – сообщил Кличко.

Кроме того, уже известно о как минимум 35 пострадавших в результате российской атаки на Киев, среди них – двое детей и беременная женщина. В столице продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 70 ракет различных типов и более 600 ударных беспилотников.

Очередной комбинированной атаки ракетами и дронами подвергся Киев. Ранее сообщалось о четырёх погибших и 23 раненых, среди них – ребёнок. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы.

В частности, в Киеве под удар попал Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Там вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в столице в результате российской атаки повреждена Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

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