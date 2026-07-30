Оккупанты ударили дроном по жилому району Запорожья, есть раненые

Сегодня, 30 июля, российские оккупанты в очередной раз атаковали один из жилых районов Запорожья. В результате удара дроном по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщает в Telegram.

Как отмечается, вражеский дрон ударил по одному из районов областного центра. Согласно словам Федорова, ранения получили 70-летний мужчина и женщины 38 и 68 лет. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Медики оказывают помощь 70-летнему мужчине и женщинам 38 и 68 лет. Состояние старшей женщины оценивают как тяжелое», – говорится в заявлении.

Кроме того, перед этим еще один человек пострадал во время российского обстрела Запорожского района – ранения получила 81-летняя местная жительница.

По данным ОВА, в селе Лысогорка российский БпЛА попал в частный дом, в результате чего возник пожар, а здание было повреждено.

Напомним, российская армия ночью 30 июля атакувала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА.

В частности, во Львове до 34 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки российской федерации. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

А президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки российской федерации на Украину в ночь на 30 июля погибли восемь человек.

Как известно, в Кривом Роге 31 июля объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшнего ракетного удара рф по поселку Радушное, где жертвами стали шесть человек. Также среди погибших есть дети.

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