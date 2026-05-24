В Воздушных силах прокомментировали работу ПВО и авиации при отражении ночной атаки

Истребители F-16 «неплохо отработали» во время отражения ночной массированной атаки, когда российские войска применили 90 ракет против Украины. Однако на данный момент имеющиеся у Украины средства не позволяют заблаговременно почти полностью уничтожить вражеские воздушные средства нападения.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 году В течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70).

Согласно его словам, ночной удар россии по Украине был ожидаем, а до 700 воздушных средств врага является «одним из наибольших показателей массированных комбинированных ударов».

«Сегодня мы видим 90 ракет. Как их остановить теми средствами, которые сегодня имеем в ограниченном количестве? И не столько самих средств, сколько ракет к ним, потому что это крайне важно. Поэтому кроме того, что удалось перехватить, сбивали ракеты на разных стадиях полета, и как только они заходили, работали самолеты F-16. Опять же очень неплохо отработали, но все не остановишь», – заявил Игнат.

Также представитель ВС ВСУ подчеркнул необходимость увеличения количества ракет PAC-3 к системам противовоздушной обороны Patriot, поскольку только они способны сбивать баллистику.

«Сегодня много баллистики: три десятка «Искандер-М» или С-400, так же «Цирконы», «Кинжалы», – это все только может быть сбито системой Patriot, и ракетами, которые предназначены для этого – это PAC-3. Проблематику систем Patriot и ракет к ним неоднократно поднимали и в эфирах, и руководство государства об этом говорит», – подчеркнул он.

При этом, комментируя ночную атаку, Игнат объяснил, что результативность сбивания вражеских целей зависит от плотности удара. По его словам, трудно уничтожать значительное количество вражеских воздушных средств различных типов, у которых разные скорости, а также разные траектории полета и которые одновременно летят в одно место.

«Основной удар пришелся по столице Украины. И одновременное применение средств фактически не позволяет работать на тот результат, который нам хотелось бы видеть, – близкий к 100%. Но все равно он высокий», – добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

Как известно, ранее Игнат заявлял, что оккупанты накопили большое количество ракет и БПЛА во время так называемого перемирия 9-11 мая.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Киев, в результате чего известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украине в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ подтвердили российский удар «Орешника» в районе Белой Церкви.

