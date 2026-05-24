Массированная атака на Украину: возросло количество погибших, около сотни пострадавших

В воскресенье, 24 мая, в результате массированной российской атаки на Украину в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

24 мая 2026, 08:38 Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено) Под вражеским обстрелом оказались все районы столицы. В результате ударов два человека погибли, пострадали по меньшей мере 44 человека.

Согласно его словам, по состоянию на 15:23 около 100 человек пострадали по всей стране.

«Спасибо всем нашим службам, которые сейчас работают на местах ночных российских ударов. Подразделения ГСЧС, Национальная полиция, коммунальные службы. Все действуют максимально эффективно, учитывая масштабы атаки и ее последствия: около 100 человек пострадали по стране, еще четыре, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены», – рассказал Зеленский.

При этом президент в очередной раз подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров.

«Благодарен всем, кто сейчас выражает слова поддержки. Но нужны и конкретные шаги для усиления ПВО – поставки ракет не должны останавливаться ни на один день», – добавил президент.

Кроме этого, Зеленский посетил места попаданий в Киеве, в частности, приехав в Национальный музей «Чернобыль» в столице, поврежденный в результате ночной российской атаки.

Президент сообщил, что российский удар фактически разрушил музей Чернобыля, а также был поврежден Национальный художественный музей и дом, в котором находился офис немецкой ARD.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, где известно о двух погибших и по меньшей мере 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ подтвердили российский удар «Орешника» в районе Белой Церкви.

В Минобороны рф заявили, что удар якобы был ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории рф».

Как известно, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая вызвала самую масштабную серию повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.