Второй месяц подряд: ООН фиксирует рекордное количество жертв войны среди гражданских в Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о дальнейшем росте количества жертв среди мирного населения Украины. Если в мае в организации говорили о самом высоком уровне потерь среди гражданских с апреля 2022 года, то предварительные данные за июнь свидетельствуют, что ситуация продолжает обостряться.
Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
По ее словам, по предварительным оценкам Управления Верховного комиссии ООН по правам человека, в июне погибли как минимум 265 гражданских, еще 1816 человек получили ранения. Это один из самых высоких месячных показателей жертв среди мирного населения с начала полномасштабного вторжения россии.
Еще в июне ООН сообщала, что май стал самым трагическим месяцем для гражданских с апреля 2022 года. Тогда, по данным организации, погибли 274 человека, еще 1763 были ранены. Несмотря на меньшее количество погибших в июне, число раненых существенно выросло.
В ООН подчеркнули, что тревожная тенденция сохраняется и в июле. Только за последнюю неделю россия совершила несколько массированных атак на Киев и другие украинские города, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.
Всего с начала полномасштабной войны Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель по меньшей мере 16 402 гражданских, среди которых 802 ребенка. Еще 48 428 человек, в том числе 2948 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что это только подтвержденные случаи, а реальное количество жертв может быть значительно больше.
Отдельно в организации обратили внимание на ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, где, по данным ООН, продолжаются систематические нарушения прав человека.
На фоне резкого возрастания количества жертв среди мирного населения ООН в очередной раз призвала к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что удары по гражданским и гражданской инфраструктуре являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Напомним, из-за активизации российских воздушных ударов по Украине количество жертв и раненых среди гражданских в мае оказалось наибольшим с апреля 2022 года.
Кроме того, по официальной статистике на начало июня, с начала полномасштабного вторжения россия убила по меньшей мере 707 украинских детей. Еще 2548 несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»