Второй месяц подряд: ООН фиксирует рекордное количество жертв войны среди гражданских в Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о дальнейшем росте количества жертв среди мирного населения Украины. Если в мае в организации говорили о самом высоком уровне потерь среди гражданских с апреля 2022 года, то предварительные данные за июнь свидетельствуют, что ситуация продолжает обостряться.

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

15 августа 2025, 22:02 Сколько украинцев в тылу убили россияне с начала вторжения По данным ООН, уже более 13 800 гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии с начала вторжения. Однако реальные цифры могут быть еще больше. Данные за каждый месяц – на инфографике.

По ее словам, по предварительным оценкам Управления Верховного комиссии ООН по правам человека, в июне погибли как минимум 265 гражданских, еще 1816 человек получили ранения. Это один из самых высоких месячных показателей жертв среди мирного населения с начала полномасштабного вторжения россии.

Еще в июне ООН сообщала, что май стал самым трагическим месяцем для гражданских с апреля 2022 года. Тогда, по данным организации, погибли 274 человека, еще 1763 были ранены. Несмотря на меньшее количество погибших в июне, число раненых существенно выросло.

В ООН подчеркнули, что тревожная тенденция сохраняется и в июле. Только за последнюю неделю россия совершила несколько массированных атак на Киев и другие украинские города, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.

Всего с начала полномасштабной войны Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель по меньшей мере 16 402 гражданских, среди которых 802 ребенка. Еще 48 428 человек, в том числе 2948 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что это только подтвержденные случаи, а реальное количество жертв может быть значительно больше.

Отдельно в организации обратили внимание на ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, где, по данным ООН, продолжаются систематические нарушения прав человека.

На фоне резкого возрастания количества жертв среди мирного населения ООН в очередной раз призвала к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что удары по гражданским и гражданской инфраструктуре являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, из-за активизации российских воздушных ударов по Украине количество жертв и раненых среди гражданских в мае оказалось наибольшим с апреля 2022 года.

Кроме того, по официальной статистике на начало июня, с начала полномасштабного вторжения россия убила по меньшей мере 707 украинских детей. Еще 2548 несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий.

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