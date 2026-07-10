Второй месяц подряд: ООН фиксирует рекордное количество жертв войны среди гражданских в Украине

Национальная безопасность
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ООН сообщила, что июнь 2026 года стал еще более трагическим для мирного населения Украины, чем май. По предварительным данным, за месяц погибли как минимум 265 гражданских, еще 1816 получили ранения.
Фото условное.ГСЧС Киева

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о дальнейшем росте количества жертв среди мирного населения Украины. Если в мае в организации говорили о самом высоком уровне потерь среди гражданских с апреля 2022 года, то предварительные данные за июнь свидетельствуют, что ситуация продолжает обостряться.

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Сколько украинцев в тылу убили россияне с начала вторженияПо данным ООН, уже более 13 800 гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии с начала вторжения. Однако реальные цифры могут быть еще больше. Данные за каждый месяц – на инфографике.

По ее словам, по предварительным оценкам Управления Верховного комиссии ООН по правам человека, в июне погибли как минимум 265 гражданских, еще 1816 человек получили ранения. Это один из самых высоких месячных показателей жертв среди мирного населения с начала полномасштабного вторжения россии.

Еще в июне ООН сообщала, что май стал самым трагическим месяцем для гражданских с апреля 2022 года. Тогда, по данным организации, погибли 274 человека, еще 1763 были ранены. Несмотря на меньшее количество погибших в июне, число раненых существенно выросло.

В ООН подчеркнули, что тревожная тенденция сохраняется и в июле. Только за последнюю неделю россия совершила несколько массированных атак на Киев и другие украинские города, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.

Всего с начала полномасштабной войны Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель по меньшей мере 16 402 гражданских, среди которых 802 ребенка. Еще 48 428 человек, в том числе 2948 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что это только подтвержденные случаи, а реальное количество жертв может быть значительно больше.

Отдельно в организации обратили внимание на ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, где, по данным ООН, продолжаются систематические нарушения прав человека.

На фоне резкого возрастания количества жертв среди мирного населения ООН в очередной раз призвала к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что удары по гражданским и гражданской инфраструктуре являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, из-за активизации российских воздушных ударов по Украине количество жертв и раненых среди гражданских в мае оказалось наибольшим с апреля 2022 года.

Кроме того, по официальной статистике на начало июня, с начала полномасштабного вторжения россия убила по меньшей мере 707 украинских детей. Еще 2548 несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий.

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