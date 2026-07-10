МВД разъяснило новые правила обмена водительских удостоверений: когда нужно менять права

После обновления правил выдачи водительских удостоверений, которые приближают украинское законодательство к европейским стандартам, в Министерстве внутренних дел объяснили, в каких случаях водителям придется обменивать документ и как будут работать новые сроки его действия.

Об этом говорится на официальной странице МВД в Telegram.

22 мая 2026, 14:26 Нарушение ПДД: что предлагает новая система баллов и какие штрафы для водителей действуют сейчас В Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает лишать водительских прав за неоднократные нарушения ПДД. «Слово и дело» рассказывает о деталях инициативы и напоминает актуальные размеры штрафов для водителей.

В МВД напомнили, что первое водительское удостоверение, как и раньше, выдается на два года. После завершения этого срока документ можно обменять без повторной сдачи экзаменов, если водитель за это время совершил не более двух административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Одним из важных изменений является открытие новой категории транспортных средств. В таком случае удостоверение необходимо заменить, а новый документ будут выдавать уже с учетом сроков действия всех открытых категорий.

В ведомстве также разъяснили, как новые правила будут работать для водителей, имеющих несколько категорий. Например, если в удостоверении есть профессиональная категория «С», но человек фактически не управляет грузовым транспортом, это не значит, что документ нужно обязательно менять каждые пять лет. Водитель может и дальше пользоваться удостоверением для управления транспортом других категорий до завершения срока его действия.

Если же возникнет необходимость снова управлять грузовиком, достаточно пройти плановый обмен удостоверения, после чего право управления профессиональной категорией будет возобновлено.

Обменять водительское удостоверение можно двумя способами:

в любом территориальном сервисном центре МВД по предварительной электронной записи;

онлайн через Кабинет водителя или приложение «Дія».

Отмечается, что новые правила призваны гармонизировать украинскую систему выдачи водительских удостоверений с европейскими требованиями и сделать процедуру более понятной для водителей.

Напомним, в Украине изменяются правила выдачи удостоверений водителя. Отныне срок действия документов будет зависеть от категории транспорта, а водители будут обязаны регулярно проходить обязательные медицинские осмотры для подтверждения состояния своего здоровья.

Ранее в Верховной Раде также выступили с инициативой изымать водительские права за накопление штрафных баллов. Такой шаг должен заставить злостных нарушителей ПДД изменить поведение, ведь сейчас они просто откупаются деньгами.

Кроме того, на инфографике «Слово и дело» можно ознакомиться с текущей стоимостью оформления водительского удостоверения.

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