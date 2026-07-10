Эстония поддержала новые правила для украинских беженцев: кого могут коснуться изменения

Правительство Эстонии поддержало проект решения Совета Европейского Союза о продлении действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время документ предусматривает новые условия для тех, кто будет обращаться за таким статусом в будущем.

Об этом пишет ERR.

23 апреля 2026, 19:03 Сколько украинских мужчин в Европе имеют статус временной защиты В 27 странах ЕС проживает около 1,04 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Данные по странам – на инфографике.

По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, страна и дальше будет поддерживать украинцев, которые не могут вернуться домой из-за войны, оккупации и постоянных российских обстрелов.

В то же время в проекте решения содержится новая норма: временную защиту предлагают не предоставлять гражданам Украины, не имеющим законных оснований для выезда из страны из-за воинской обязанности. Если это предложение окончательно одобрят на уровне ЕС, оно будет касаться только новых заявителей.

Для украинцев, которые уже получили временную защиту в странах Евросоюза, ничего не изменится. Они и дальше смогут законно проживать, работать, учиться и пользоваться медицинскими и социальными услугами.

Игорь Таро также подчеркнул, что странам ЕС уже сейчас стоит готовиться к постепенному завершению программы временной защиты после окончания войны. По его словам, государства должны разработать механизмы, которые позволят украинцам либо перейти на другие законные основания для проживания в Европе, либо безопасно вернуться домой.

На данный момент временной защитой в странах Европейского Союза пользуются почти 4,5 миллиона украинцев.

В то же время окончательное решение относительно продления программы и возможных новых условий еще должны принять государства-члены ЕС.

Напомним, Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС еще на год – до 4 марта 2028 года. В то же время эта инициатива предусматривает ограничения для мужчин, у которых нет права выезда из Украины из-за военных обязательств.

Кроме того, Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста, которые, по данным чиновников, выехали за границу незаконно.

В то же время в Дании украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты.

Со своей стороны, политик немецкой партии «Зеленых» Антон Гофрайтер раскритиковал планы Еврокомиссии по возможному пересмотру механизма временной защиты для украинцев призывного возраста в ЕС.

А премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство его страны не поддерживает предложение Европейской комиссии относительно ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

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