В столице после массированной атаки перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта

В Киеве утром 24 мая после ночной массированной атаки перекрыто движение транспорта на ряде улиц и изменено движение общественного транспорта.

Об этом сообщают первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и Киевская городская государственная администрация.

В патрульной полиции сообщили, что на данный момент движение транспорта в Киеве ограничено на следующих участках:

ул. Юрия Ильенко (от ул. Довнар-Запольского до ул. Глубочицкой);

ул. Дегтяревская (от ул. Зоологической до ул. Юрия Ильенко);

ул. Белорусская (от ул. Довнар-Запольского до ул. Дегтяревской);

Гаванский мост (в обоих направлениях);

ул. Зрошувальная (от ул. Академика Горбунова).

Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Кроме того, после атаки в столице изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33 курсируют:

№№ 6, 18, 28, 33 – до ст. м. «Почайна»;

№№ 16, 23 – до ул. Оранжерейная;

№ 19 – бульв. Чоколовский – ул. Вадима Гетьмана – ул. Ольжича;

№ 31 – до Дегтяревского путепровода.

Трамваи маршрутов №№ 11, 12, 16, 19 – до Подольского трамвайного депо.

Движение автобусов организовано:

№ 9 – до Дегтяревского путепровода;

№ 14Т – просп. Відрадный – Дегтяревский путепровод;

№ 31 – до Дегтяревского путепровода;

№ 50 – ст. м. «Дорогожичи» – ул. Олены Телиги – просп. Берестейский. Далее по собственному маршруту;

№ 90 – пл. Валерия Марченко – ул. Эстонская – ул. Данила Щербаковского. Далее по собственному маршруту;

№№ 110, 111, 112 – в направлении центра – Русановские сады – мост Метро – ул. Набережное шоссе. Далее по собственным маршрутам;

№ 114 – в направлении железнодорожного вокзала – по ул. Электриков – ул. Набережно-Луговой – ул. Набережно-Крещатицкой. Далее по собственному маршруту.

Кроме того, для обеспечения сообщения между Контрактовой площадью и Майданом Независимости запущен временный автобус № 18ТК. Движение организовано через ул. Глубочицкую, ул. Сечевых Стрельцов и Майдан Независимости.

В Киевпастрансе призывают пассажиров следить за актуальными изменениями движения транспорта в официальных каналах предприятия.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Главным направлением ударов был Киев. В столице погибли два человека, уже известно о 62 пострадавших.

Также известно, что после массированной атаки на Киев в столице временно приостановили работу станции метро «Лукьяновская». Причиной стали повреждения наземного вестибюля, которые возникли из-за взрывной волны.

Кроме того, в столице в результате массированной атаки поврежден Национальный музей Чернобыль – один из недавно отреставрированных объектов культурного наследия столицы.

