Украина призвала членов Совета Безопасности ООН безотлагательно вынести на рассмотрение проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

По его словам, международное сообщество должно прекратить бездействие Совета Безопасности в отношении преступлений россии и активнее использовать механизмы ООН для достижения мира.

«Паралич Совета Безопасности ООН в вопросе преступлений россии должен быть прекращен международным сообществом, которое до сих пор уважает основанный на правилах международный порядок. Поэтому мы вновь призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня», – подчеркнул Павличенко.

Дипломат отметил, что принятие такого документа станет четким сигналом поддержки восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

Кроме того, представитель Украины призвал международных партнеров продолжать оказывать военную помощь Киеву. По словам Павличенко, поддержка Сил обороны Украины является необходимым условием для защиты людей и достижения справедливого мира.

«Это – не эскалация, а единственная действенная стратегия восстановления мира и спасения жизней», – подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент россия не имеет преимущества в войне против Украины. По его словам, единственное, чем Кремль еще может наносить серьезный ущерб – это баллистические ракеты, которыми российские войска атакуют мирные города.

Недавно руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны. Шанс на завершение активной фазы противостояния в 2026 году существует.

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