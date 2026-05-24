Число пострадавших в результате массированной атаки на Киев превысило 80 человек

В Киеве количество пострадавших в результате массированного российского удара возросло до 81 человека, среди них – трое детей.
Количество пострадавших в результате массированной атаки рф на Киев возросло до 81 человека, среди которых есть дети.

Об этом сообщает столичный мэр Виталий Кличко.

В Киеве поврежден дом с квартирами Зеленского и МиндичаВ Киеве во время ночной атаки поврежден дом на Грушевского, 9а, где расположены квартиры Владимира Зеленского и Тимура Миндича.

По данным городского головы, по состоянию на вечер воскресенья, 24 мая, известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. При этом погибли двое мирных жителей Киева.

Как отмечается, на данный момент в стационарах городских больниц находится 31 пострадавший, в том числе двое детей.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, в результате чего ранее сообщалось о 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украину в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ подтвердили российский удар «Орешника» в районе Белой Церкви.

В Минобороны рф заявили, что удар якобы был ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории рф».

Как известно, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая вызвала самую масштабную серию повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

