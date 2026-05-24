Число пострадавших в результате массированной атаки на Киев превысило 80 человек

Количество пострадавших в результате массированной атаки рф на Киев возросло до 81 человека, среди которых есть дети.
Об этом сообщает столичный мэр Виталий Кличко.
По данным городского головы, по состоянию на вечер воскресенья, 24 мая, известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. При этом погибли двое мирных жителей Киева.
Как отмечается, на данный момент в стационарах городских больниц находится 31 пострадавший, в том числе двое детей.
Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, в результате чего ранее сообщалось о 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.
Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украину в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.
Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ подтвердили российский удар «Орешника» в районе Белой Церкви.
В Минобороны рф заявили, что удар якобы был ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории рф».
Как известно, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая вызвала самую масштабную серию повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.
