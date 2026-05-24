Это недопустимо: в МИД Венгрии осудили российскую атаку на Киев

Мир
В МИД Венгрии назвали ночную российскую атаку на Киев «ужасным напоминанием о человеческой цене войны» и выразили поддержку Украине и пострадавшим.
В Министерстве иностранных дел Венгрии осудили масштабную ночную российскую атаку на Киев, назвав её «ужасным напоминанием о человеческой цене этой войны».

Соответствующий пост появился на странице главы МИД Венгрии Аниты Орбан в X.

Министр подчеркнула, что гражданские лица никогда не должны просыпаться от ракетных ударов, дронов, взрывов и страха за свою жизнь.

«Жестокая ночная атака россии на Киев – ещё одно ужасное напоминание о человеческой цене этой войны. Гражданские никогда не должны просыпаться от ракет, дронов, взрывов и страха за свою жизнь. Разрушенные дома, разрушенные семьи, погибшие и раненые невинные люди — это неприемлемо», – говорится в сообщении.

В МИД Венгрии заявили о решительном осуждении атаки и выразили поддержку пострадавшим и народу Украины.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришёлся на Киев, где известно о двух погибших и по меньшей мере 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Также известно, что после массированной атаки на Киев в столице временно приостановлена работа станции метро «Лукьяновская», а также перекрыто движение транспорта на ряде улиц и изменено движение общественного транспорта.

Кроме того, сообщалось, что массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая привела к самой масштабной серии повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

Киев Венгрия Атака Война с Россией Обстрел Атака на Киев Война в Украине
