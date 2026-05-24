В ЕС обсудят усиление давления на россию после атаки на Киевщину

В ЕС планируют обсудить усиление давления на россию после применения ракеты Орешник во время атаки по Украине.
Associated Press

В Европейском Союзе планируют обсудить усиление давления на россию после атаки с применением ракеты «Орешник» по Киевской области.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, россия продолжает наносить целенаправленные удары по гражданским объектам, не достигая успехов на фронте, и таким образом пытается усилить террор против украинских городов.

Каллас назвала использование ракеты «Орешник» политической тактикой запугивания и подчеркнула, что такие действия создают риски дальнейшей эскалации, включая ядерное измерение.

Она также сообщила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС рассмотрят новые механизмы усиления международного давления на российскую федерацию.

Напомним, россия в ночь на 24 мая нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 90 ракет и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

Во время удара по территории Киевщины в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

