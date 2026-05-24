В ЕС обсудят усиление давления на россию после атаки на Киевщину

В Европейском Союзе планируют обсудить усиление давления на россию после атаки с применением ракеты «Орешник» по Киевской области.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

9 января 2026, 13:33 «Орешник» на стол: что россия пытается доказать Украине и Западу Россия запустила Орешник по Украине с целью шантажа Запада и достижения мира на собственных условиях.

По ее словам, россия продолжает наносить целенаправленные удары по гражданским объектам, не достигая успехов на фронте, и таким образом пытается усилить террор против украинских городов.

Каллас назвала использование ракеты «Орешник» политической тактикой запугивания и подчеркнула, что такие действия создают риски дальнейшей эскалации, включая ядерное измерение.

Она также сообщила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС рассмотрят новые механизмы усиления международного давления на российскую федерацию.

Напомним, россия в ночь на 24 мая нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 90 ракет и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

Во время удара по территории Киевщины в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.