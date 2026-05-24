В Киеве продолжает расти количество пострадавших в результате атаки рф

В Киеве количество пострадавших в результате массированного российского удара выросло до 69 человек, 36 из них госпитализированы. В столице продолжается ликвидация последствий атаки.
Количество пострадавших в результате массированной российской атаки рф на Киев выросло до 69 человек, 36 из них госпитализированы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сейчас 69 пострадавших в столице. 36 из них медики госпитализировали. 33 людям оказали помощь амбулаторно и на месте», – говорится в сообщении.

Также, как сообщалось ранее, в Киеве погибли два человека. В столице продолжается ликвидация последствий атаки, количество пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Главным направлением ударов был Киев. В столице погибли два человека, ранее сообщалось о 62 пострадавших.

Также известно, что после массированной атаки на Киев в столице временно приостановлена работа станции метро «Лукьяновская», а также перекрыто движение транспорта на ряде улиц и изменено движение общественного транспорта.

Кроме того, в столице в результате массированной атаки повреждён Национальный музей Чернобыль, который недавно открыли после реставрации, а также здание МИД.

