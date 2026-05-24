В ВСУ назвали количество дронов и ракет, выпущенных по Украине этой ночью

Национальная безопасность
В ночь на 24 мая россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 90 ракет и 600 беспилотников.
ГСЧС Киева

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов. Среди них:

  • 1 баллистическая ракета средней дальности (из района Капустин Яр, рф);
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;
  • 3 ракеты 3М22 «Циркон»;
  • 30 баллистических ракет «Искандер-М/С-400»;
  • 54 крылатые ракеты различных типов;
  • 600 ударных БПЛА, в частности Shahed и другие типы.

Основным направлением атаки стал Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силами ПВО сбито или подавлено 604 воздушные цели – 55 ракет и 549 беспилотников. Также сообщается, что 19 ракет, вероятно, не достигли целей, информация об этом уточняется.

Однако, зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях. Падение обломков сбитых целей отмечено еще на 23 локациях.

Напомним, в Киеве известно о 56 раненых и двух погибших в результате ночной атаки.

Также стало известно, что во время удара по территории Киевщины в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

