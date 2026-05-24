В ВСУ назвали количество дронов и ракет, выпущенных по Украине этой ночью

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов. Среди них:

1 баллистическая ракета средней дальности (из района Капустин Яр, рф);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

3 ракеты 3М22 «Циркон»;

30 баллистических ракет «Искандер-М/С-400»;

54 крылатые ракеты различных типов;

600 ударных БПЛА, в частности Shahed и другие типы.

Основным направлением атаки стал Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силами ПВО сбито или подавлено 604 воздушные цели – 55 ракет и 549 беспилотников. Также сообщается, что 19 ракет, вероятно, не достигли целей, информация об этом уточняется.

Однако, зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях. Падение обломков сбитых целей отмечено еще на 23 локациях.

Напомним, в Киеве известно о 56 раненых и двух погибших в результате ночной атаки.

Также стало известно, что во время удара по территории Киевщины в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

