Сибига о массированной атаке рф: путин хотел показать «силу», но подтвердил слабость

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированную атаку россии по Украине в ночь на 24 мая и призвал союзников усилить поддержку Украины.

Об этом сообщает МИД.

24 мая 2026, 09:51 В Киеве количество пострадавших в результате атаки превысило полсотни (обновлено) В результате ночной атаки россии на Киев пострадали 62 человека. В больницах столицы находятся по меньшей мере 30 раненых, среди них двое детей.

По словам Сибиги, россия совершила одну из крупнейших террористических атак на Киев и область. Для удара оккупанты применили около 600 дронов, десятки баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также не оснащенную БРСД.

Под ударом также были Черкасская, Харьковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская и Житомирская области. Есть сообщения о погибших и десятках раненых. Также повреждено много жилых домов.

«Путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость», – подчеркнул Сибига.

Глава МИД заявил, что российский диктатор Владимир путин, не способный достичь результатов на поле боя, прибегает к террору против гражданских. По его словам, даже россияне видят, что путин проигрывает, его «специальная операция» не дает результатов, а потери огромны.

Сибига также обратился к союзникам с призывом не ослаблять, а усиливать поддержку Украины и давление на российский режим. Он подчеркнул необходимость дополнительных оборонных возможностей, в частности ПВО, увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность и полного использования замороженных российских активов.

Кроме того, министр призвал к сильным политическим решениям по вступлению Украины в ЕС и другим шагам против россии.

«Мир имеет рычаги влияния. Их нужно использовать правильно – чтобы показать москве, что такие удары не принесут никаких результатов – и заставить россию прекратить эту войну», – заявил глава МИД.

Напомним, в Киеве известно о 56 раненых и двух погибших в результате ночной атаки.

Также стало известно, что во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

