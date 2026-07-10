Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь за всю историю наблюдений

Июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за весь период метеорологических наблюдений.

Об этом сообщили в Службе изменения климата Европейского Союза Copernicus, пишет Reuters.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

По данным климатологов, средняя температура воздуха в регионе достигла +20,74°C, что более чем на 3°C превышает средний показатель за 1991–2020 годы. К Западной Европе в данном исследовании относятся Испания, Великобритания, Италия, Германия, часть Австрии и другие страны региона.

В то же время в мировом масштабе июнь 2026 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Кроме того, ученые зафиксировали рекордно высокую температуру поверхности моря для этого месяца.

В конце июня несколько европейских стран накрыли мощные волны жары. Из-за экстремально высоких температур в отдельных регионах закрывали школы, возникали перебои с электроснабжением, а также вспыхивали масштабные лесные пожары.

По предварительным данным, только во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах жара могла стать причиной более 4 700 избыточных смертей. Специалисты предполагают, что общее число жертв в Европе может быть еще больше.

Руководитель направления Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс отметила, что рекордный июнь в очередной раз демонстрирует последствия изменения климата.

По словам ученых, из-за global'ного потепления волны жары становятся более частыми, продолжительными и интенсивными. С начала индустриальной эпохи средняя температура на планете уже выросла примерно на 1,4 °C, главным образом из-за выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и природного газа.

Напомним, в этом году Европа страдает от аномальной жары, которая накрыла континент еще в мае, побив исторические рекорды и став причиной смерти по меньшей мере семи человек во Франции. В конце июня Западную и Центральную Европу охватила новая волна экстремального тепла до +42°C. Из-за этого в 35 французских департаментах ввели красный уровень опасности, а на некоторых локациях фестиваля Fête de la Musique даже действовал сухой закон.

Несмотря на меры безопасности, рекордная жара привела к тысячам жертв, из-за чего в Париже были переполнены похоронные бюро. В частности, Франция заявила стремительном росте смертности: только за последнюю неделю июня зафиксировали 2025 смертей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.