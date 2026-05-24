Атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы

Массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая привела к самой масштабной серии повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

24 мая 2026, 10:28

По ее словам, ночь была очень тяжелой для Украины из-за многочисленных ракет и «шахедов», которые россия направила против мирного населения.

«Очень тяжелая ночь для Украины. Многочисленные ракеты и шахеды на мирное население. Самая масштабная серия повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны рф против Украины», – заявила Бережная.

В результате атаки в столице повреждены Национальный художественный музей Украины, Национальный музей «Чернобыль», Национальная филармония Украины, Национальная музыкальная академия Украины, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого и Киевская опера.

Также повреждения получили многочисленные памятники архитектуры, в частности Контрактовый дом и Почтовая станция. В Украинском доме выбита часть фасадных окон.

Сейчас специалисты и профильные службы фиксируют последствия российской атаки и оценивают масштабы разрушений.

«Россия системно бьет по культуре и пространствам, которые формируют украинскую идентичность. Они пытаются уничтожить нашу память. Но украинская культура выстояла раньше и выстоит сейчас», – подчеркнула министр.

По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Бережная отметила, что Украина документирует каждое преступление против культурного наследия и продолжает работать с международными партнерами над восстановлением. Для этого создали Украинский фонд культурного наследия.

Напомним, в Киеве в результате взрывов повреждено здание МИД Украины. Андрей Сибига заявил, что украинская дипломатия продолжит работу, несмотря на российскую атаку.

