Впервые со времен Второй мировой: здание МИД Украины пострадало после атаки рф

Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов неподалеку во время массированной атаки рф.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Telegram.

24 мая 2026, 10:28 В Киеве в результате массированной атаки рф поврежден Национальный музей Чернобыль. Во время массированного удара по Киеву российские войска повредили недавно отреставрированный Национальный музей Чернобыль.

По словам главы МИД, здание, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

Сибига отметил, что после взрывов в здании разбиты окна. В то же время он подчеркнул, что российская атака не остановит работу украинской дипломатии.

«Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться. Украинская дипломатия продолжит эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир», – заявил Сибига.

Министр также подчеркнул, что российские удары были направлены на историческую местность в центре Киева. По его словам, это является еще одним доказательством того, что Украина имеет дело с «ордами варваров, а не с наследниками цивилизации».

Напомним, россия совершила массированный комбинированный удар по Украине, применив 90 ракет и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

Также стало известно, что во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

