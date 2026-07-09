Стало известно о первых задержаниях причастных к стычкам с ТЦК во Львове

Правоохранители установили нескольких лиц, принимавших участие в нападении на военнослужащих во время стычек в Сиховском районе Львова. Часть фигурантов уже задержали, а следователи продолжают устанавливать других участников инцидента.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, а также известили в Полиции Львовской области.

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Отмечается, что участников нападения на военнослужащих на Сихове идентифицировали, а нескольких из них уже задержали. Сейчас, по словам Козицкого, расследование продолжается, а все, чьи действия выходили за рамки закона, понесут ответственность.

Отдельно полиция и прокуратура Львовской области сообщили о задержании 23-летнего львовянина, которого считают «одним из самых активных участников беспорядков», произошедших в ночь на 9 июля во время мероприятий оповещения на проспекте Червоной Калины.

По данным следствия, около 02:30, когда правоохранители пытались прекратить конфликт, мужчина применил газовый баллончик против полицейских и нанес телесные повреждения заместителю начальника одного из районных управлений полиции Львова. Чиновник получил травмы головы.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по фактам событий, произошедших 8–9 июля на проспекте Червоной Калины, открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента и других причастных к стычкам.

Напомним, 8 июля в львовском микрорайоне Сихов во время вручения повесток работниками ТЦК и СП вспыхнула стычка. В разгар противостояния толпа людей перевернула служебное авто военных. Конфликт начался из-за проверки документов мужчины, который, как оказалось, разыскивался за нарушение правил воинского учета. Его повезли на ВЛК, а на месте осталась другая группа оповещения, именно на нее и напали люди.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал этот инцидент позорным. На ситуацию также отреагировал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, а в Генштабе пообещали проверить действия самих военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со своей стороны, призвал Министерство обороны немедленно создать рабочую группу, чтобы пересмотреть и улучшить мобилизационные процедуры.

Реагируя на инцидент во Львове, президент Владимир Зеленский также осудил нападение группы людей на военных ТЦК и повреждение их авто.

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