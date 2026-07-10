Омбудсмен назвал, сколько украинцев до сих пор находятся в оккупации и на территории рф

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что от 3,5 до 5 миллионов украинцев остаются на временно оккупированных территориях или в россии.
фото: Reuters

От 3,5 до 5 миллионов украинцев до сих пор остаются на временно оккупированных территориях или на территории россии.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время международной конференции в Афинах.

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По словам омбудсмена, на оккупированных территориях и в россии сейчас остается от 3,4 до 5 млн человек, которые сталкиваются с нарушениями прав, давлением и принудительной русификацией. Он подчеркнул, что эта гуманитарная проблема не должна исчезать с международной повестки дня.

В то же время Лубинец призвал европейские страны и в дальнейшем поддерживать украинцев, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу. Однако, по его словам, не менее важно уже сейчас готовить условия для их безопасного возвращения после завершения войны. Прежде всего речь идет о жилье, рабочих местах, развитии экономики и дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз.

Омбудсмен также привел актуальные данные об украинцах, пострадавших от войны:

  • более 8,6 миллиона украинцев сейчас находятся за границей, из них 6,2 миллиона – в странах ЕС;
  • почти 5,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения россии;
  • более 4,6 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами;
  • около 4,37 миллиона граждан пользуются временной защитой в странах Евросоюза; еще от 3,5 до 5 миллионов людей остаются на временно оккупированных территориях или в россии.

Лубинец подчеркнул, что поддержка украинцев за границей выгодна не только самой Украине, но и европейским государствам. В качестве примера он привел Польшу, где украинцы активно работают, открывают собственный бизнес и делают весомый вклад в экономику страны.

Напомним, Украине удалось вернуть домой 2358 детей, удерживаемых на временно оккупированных территориях.

Также Лубинец ранее сообщал, что из-за полномасштабной вооруженной агрессии россии из Украины были вынуждены выехать за границу 5,7 миллиона граждан.

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Россия Омбудсмен Оккупация Дмитрий Лубинец
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