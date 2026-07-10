После ударов дронов в очередной раз горит один из крупнейших НПЗ юга россии

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В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре, однако официального подтверждения поражения предприятия на данный момент нет.
Пожар во время предыдущей атаки на Ильський НПЗ.Фото Exilenova+

В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Краснодарский край россии. По сообщениям местных Telegram-каналов, под удар мог попасть Ильский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших НПЗ региона.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы и местные Telegram-каналы.

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Очевидцы говорят, что в районе предприятия прозвучала серия взрывов, после чего возник пожар. В соцсетях также распространяют видео, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия атаки.

В то же время официальные власти Краснодарского края пока не подтверждали информацию о поражении завода и не комментировали ночную атаку.

На видео от местных жителей видно, что после взрывов вспыхнул пожар в местной промзоне.

Стоит отметить, что Ильский НПЗ уже не впервые становится целью беспилотников. В последний раз об атаке на предприятие сообщали в начале июня. Тогда местные жители также слышали взрывы и сообщали о пожаре на территории завода.

Как известно, Ильский нефтеперерабатывающий завод входит в число крупнейших предприятий Краснодарского края. Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

Благодаря расположению вблизи черноморских портов предприятие имеет важное значение для логистики на юге россии.

Напомним, накануне бойцы Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Тверской области и Ставропольском крае рф. Кроме того, под удары попали нефтеналивной терминал в Батайске и нефтяной объект в Уфе – почти в 1500 километрах от украинской границы.

Также после атаки украинских беспилотников, которая произошла 8 июля, переработку топлива остановил российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

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