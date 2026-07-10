Зеленский назвал единственное преимущество, которое на данный момент осталось у путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент россия не имеет преимущества в войне против Украины. По его словам, единственное, чем Кремль еще может наносить серьезный ущерб – этобаллистические ракеты, которыми российские войска атакуют мирные города.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 9 июля.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

Зеленский считает, что сейчас у россии осталось одно преимущество – баллистика, которая наносит ущерб гражданским в Украине.

«Путин знает ли он это, или нет, но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него преимущества нет. Есть баллистика, есть действительно такие трагические страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него оставалось, больше ничего нет», – заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина стала сильнее как на поле боя, так и в защите своего неба. По его словам, сейчас у страны есть «окно возможностей», а успехи украинских военных видят международные партнеры.

Президент заметил, что об этом говорил с президентом США Дональдом Трампом, а также с лидерами других государств во время саммита НАТО в Анкаре. По его словам, все они отмечают, что Украина значительно усилила свои позиции.

Кроме того, Зеленский прокомментировал возможные переговоры между Дональдом Трампом и владимиром путиным. Он подчеркнул, что российский диктатор не стремится ни к чему позитивному для Украины, однако в последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном развиваются в конструктивном направлении.

Напомним, президент также заметил, что в ближайшие дни во Франции пройдет первая международная встреча по украинскому антибаллистическому проекту FREYA. Глава государства отметил, что Киев представит партнерам концепцию этой системы ПВО, чтобы привлечь страны Европы к ее совместной разработке и производству.

К тому же вскоре Украина получит новый пакет военной помощи от США, который будет содержать ракеты к комплексам Patriot. По словам президента, этих договоренностей достигли на саммите НАТО в Анкаре. Кроме помощи от США, Украина ожидает и дополнительных поставок ракет PAC-3 от партнеров из Европы.

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