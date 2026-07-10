Израиль сообщил США о новом плане Ирана убить Трампа – СМИ

Израиль передал американской стороне новые разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, полученные разведданные указывают на возможные новые намерения Тегерана совершить покушение на американского президента. Детали вероятного плана собеседники издания не раскрывают.

Как отмечает WSJ, Иран на протяжении нескольких лет неоднократно заявлял о желании отомстить Трампу за ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит во время американской операции в 2020 году.

Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать информацию, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос журналистов. Сам Дональд Трамп также заявил об угрозе своей жизни. Во время общения с журналистами в Анкаре он сказал, что знает о намерениях Ирана.

«Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром – я в каждом их списке. И до сих пор мне, наверное, немного везло, но это, возможно, не продлится долго», – заявил президент США.

Напомним, 14 июня Федеральное бюро расследований США предотвратило нападение на территорию Белого дома, когда там проходил турнир UFC Freedom 250 во время празднования 80-летия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В апреле мероприятие с участием Дональда Трампа прервала стрельба, а политика срочно увели со сцены. Позже стало известно, что мужчина, ворвавшийся на ужин Асоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, имел целью совершить покушение на Дональда Трампа и представителей его окружения.

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