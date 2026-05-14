Враг может атаковать Украину повторно: Игнат рассказал чем и откуда

Российская федерация может готовить еще один ракетный удар в ближайшее время, так как в последней массированной атаке на Украину 14 мая не использовала два типа ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире Новини.LIVE.

Россияне не применяли ночью крылатые ракеты «Калибр» и «Искандер-К», а сделали ставку на стратегическую авиацию и баллистическое вооружение типа «Искандер-М», подчеркнул Игнат.

«Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Конечно, точной информации, планируют ли они снова атаковать, сейчас нет, но готовиться нужно к любым сценариям, потому что враг такие атаки не прекращает. И сейчас дроны атакуют на разных направлениях», – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Также он отметил, что армия путина смогла накопить большое количество дронов и ракет для дальнейших атак на Украину во время так называемого перемирия 9–11 мая. Поэтому опасность дальнейших пусков сохраняется, в частности со стороны Каспийской флотилии и Черноморского флота рф.

Напомним, со вчерашнего дня, 13 мая, войска рф массированно атакуют Украину. В течение последних суток армия оккупантов применила ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Это одна из самых масштабных атак на Украину.

Всего за ночь 14 мая российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. А основной целью был Киев.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 5 человек, также известно о более 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Также известно, что в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.

Кроме этого, армия оккупантов била по Харькову и Одесской области. В Харькове враг утром ударил по Шевченковскому и Салтовскому районам, а в Одесской области целился по объектам портовой инфраструктуры.

В 11 областях Украины и в столице зафиксированы обесточивания после вражеских обстрелов.

