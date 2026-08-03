В «Резерв+» произошел сбой: что известно

С утра 3 августа украинцы массово жалуются на сбой в работе приложения для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+».
О технических неполадках люди пишут в различных соцсетях.
Согласно данным из сообщений украинцев, приложение перестало работать с самого утра 3 августа. Люди не могут авторизоваться и войти в него. При попытках открыть приложение появляется сообщение: «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».
Из-за этой неполадки военнообязанные не могут обновить данные в реестре «Оберіг» и получить электронные документы.
Между тем в Минобороны сообщили, что никакого сбоя в работе приложения не произошло. В ведомстве говорят, что причина таких сообщений – чрезмерная нагрузка.
Поэтому украинцев просят брать с собой бумажные документы, чтобы избежать неприятных ситуаций с ТЦК.
Напомним, в июле в Минобороны сообщили, что приложение «Резерв+», в котором военнообязанные формируют военно-учетный документ, может быть временно недоступно.
Однако позже в Министерстве обороны эту информацию скорректировали, заявив, что приложение «Резерв+» продолжит работать в обычном режиме. Технические работы были перенесены на ночное время.
Также мы сообщали, что более 90% военнообязанных, имеющих действующее право на отсрочку, не нужно повторно подавать заявление, если основания для ее предоставления остаются актуальными.
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