В «Резерв+» произошел сбой: что известно

Национальная безопасность
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В Украине 3 августа произошел масштабный сбой в работе приложения для военных и призывников Резерв+. У многих мужчин не загружается приложение.
Фото: Униан

С утра 3 августа украинцы массово жалуются на сбой в работе приложения для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+».

О технических неполадках люди пишут в различных соцсетях.

Согласно данным из сообщений украинцев, приложение перестало работать с самого утра 3 августа. Люди не могут авторизоваться и войти в него. При попытках открыть приложение появляется сообщение: «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

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Из-за этой неполадки военнообязанные не могут обновить данные в реестре «Оберіг» и получить электронные документы.

Между тем в Минобороны сообщили, что никакого сбоя в работе приложения не произошло. В ведомстве говорят, что причина таких сообщений – чрезмерная нагрузка.

Поэтому украинцев просят брать с собой бумажные документы, чтобы избежать неприятных ситуаций с ТЦК.

В Украине 3 августа произошел масштабный сбой в работе приложения для военных и призывников Резерв+. У многих мужчин не загружается приложение.
Скриншот с приложенияСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, в июле в Минобороны сообщили, что приложение «Резерв+», в котором военнообязанные формируют военно-учетный документ, может быть временно недоступно.

Однако позже в Министерстве обороны эту информацию скорректировали, заявив, что приложение «Резерв+» продолжит работать в обычном режиме. Технические работы были перенесены на ночное время.

Также мы сообщали, что более 90% военнообязанных, имеющих действующее право на отсрочку, не нужно повторно подавать заявление, если основания для ее предоставления остаются актуальными.

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