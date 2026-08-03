Одна деталь тормозит принятие санкций против россии в Сенате США – СМИ

Несмотря на широкую двухпартийную поддержку, рассмотрение нового санкционного законопроекта против россии в Сенате США задерживается. Причиной стал спор вокруг дополнительных тарифных полномочий президента Дональда Трампа.

Об этом пишет The Washington Times.

30 июля 2026, 12:21 «Адские санкции» США против россии: что предусматривает законопроект Линдси Грэма Законопроект Линдси Грэма предлагает расширить санкции против чиновников рф и стран, покупающих российскую нефть. Подробнее о новых ограничениях – на инфографике «Слово и дело».

В Сенате США задерживается рассмотрение законопроекта о новых санкциях против россии, хотя документ уже готовы поддержать более 80 сенаторов. Главной причиной стало несогласие части демократов с положением, которое предоставляет президенту Дональду Трампу право вводить высокие пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Несмотря на то, что санкции поддерживают представители обеих партий, именно тарифные полномочия президента стали предметом острых дискуссий.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен считает, что такие полномочия могут позволить Трампу использовать тарифы как политический инструмент для влияния на союзников и оппонентов США.

Чтобы найти компромисс, авторы документа предложили исключения для стран, закупающих менее 15% российского газа от общего экспорта рф. В то же время это не сняло всех возражений. Часть демократов продолжает настаивать на исключении пункта о тарифах.

Демократы из Палаты представителей также выступают против принятия законопроекта, считая, что документ дает Трампу слишком широкие полномочия, а не создает автоматический механизм давления на россию.

В то же время другие сенаторы призывают не затягивать принятие документа. В частности, демократ Крис Мерфи заявил, что поддержка Украины важнее споров по отдельным положениям законопроекта.

В настоящее время в Сенате ищут компромисс, чтобы все же проголосовать за санкции до того, как Конгресс уйдет на месячный перерыв.

Напомним, еще 10 июля американские сенаторы согласовали с командой Трампа новый пакет санкций против россии.

Впоследствии президент США выразил готовность поддержать двухпартийный законопроект о жестких санкциях против рф.

Несмотря на замечания демократов относительно расширения тарифных полномочий главы Белого дома, сенаторы продолжили рассмотрение законопроекта.

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