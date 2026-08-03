Гендиректора Павлоградского химзавода оставили в СИЗО еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил до 25 сентября срок содержания под стражей генерального директора государственного предприятия «Павлоградский химический завод» Леонида Шимана и снизил залог до 20 млн грн в рамках уголовного производства о завладении 102,45 млн грн.

Такое решение 28 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Шимана еще на два месяца и оставил ему без изменений залог в 21,63 млн грн. В связи с приближением даты завершения ареста детектив Национального антикоррупционного бюро вновь просил продлить содержание под стражей на два месяца.

«Ходатайство детектива НАБУ, – удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Шиману – ред.) срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины в Киеве на 60 дней, то есть до 25 сентября 2026 года, с возможностью внесения залога в размере 20 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили новое подозрение гендиректору ПХЗ Леониду Шиману, руководителю фирмы «Совет 2007» Игорю Хохлову и бывшему коммерческому директору ПХВ Валерию Кириллову в завладении 102,45 млн грн. По мнению следствия, указанные лица в 2022 году завладели указанными средствами на выполнении контракта по поставке комплектов крышек и кювет, стоимость которых составляла всего 63,17 млн ​​грн, а ПХЗ перечислила ООО «Рада 2007» 165,63 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.