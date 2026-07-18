«Резерв+» будет работать в обычном режиме: в Минобороны уточнили информацию о технических работах

Приложение «Резерв+» продолжит работать в обычном режиме. Технические работы, которые планируют провести в системе, будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Приложение будет работать в обычном режиме, технические работы будут проходить в ночное время по 1–2 часа в течение указанного периода», – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронирование и планируют пересекать государственную границу ночью или имеют основания для передвижения во время комендантского часа, заранее загрузить PDF-версию военно-учётного документа.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что приложение «Резерв+», в котором военнообязанные формируют военно-учётный документ, может быть временно недоступно с 18 по 22 июля из-за проведения технических работ.

Также известно, что недавно в приложении «Резерв+» снова заработали сервисы автоматического подтверждения инвалидности через государственные реестры. Их работу временно приостановили 24 июня.

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