На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут, без света более 10 млн человек

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Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя, вызвав очередное масштабное отключение электроэнергии. Причинами кризиса называют нехватку топлива, аварии на старых электростанциях и дефицит запчастей.
Фото Yamil Lage/AFP

На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут – национальная энергосистема страны полностью вышла из строя, оставив без электроэнергии более 10 млн человек. Это уже четвертое общенациональное отключение на острове за последнее время.

Об этом сообщает AlJazeera.

Куба осталась без дизеля и мазута: на фоне топливного кризиса вспыхнули протестыНа Кубе полностью исчерпаны запасы дизельного топлива и мазута, что вызвало масштабные отключения электроэнергии и уличные протесты в столице.

Как отмечается, государственная энергетическая компания Кубы Electric Union (UNE) сообщила об аварии общенациональной электросети вечером в воскресенье, 2 августа, однако не уточнила, что именно стало причиной сбоя, масштабы отключения и когда электроэнергию удастся вернуть.

Перед полным коллапсом энергосистемы в Гаване уже фиксировали перебои из-за повреждений трансформаторов, неисправностей линий электропередачи и плановых отключений, связанных с нехваткой генерирующих мощностей.

По данным издания, еще утром в воскресенье в разных районах столицы Кубы оставались десятки нерешенных аварийных заявок, в частности в районах Гуанабакоа, Гавана-дель-Эсте, Ла-Лиса и Марианао.

После полного падения сети кубинские власти обычно пытаются восстановить электроснабжение поэтапно – сначала создавая небольшие автономные энергосети для больниц, систем водоснабжения и предприятий пищевой отрасли, а затем подключая крупные электростанции.

Это уже не первый масштабный блэкаут на Кубе в этом году. В июле энергосистема страны трижды обрушивалась за девять дней, в частности два общенациональных отключения произошли в течение одной недели.

Причиной продолжительного энергетического кризиса называют нехватку топлива, дефицит запчастей и частые аварии на устаревших теплоэлектростанциях. Часть кубинских электростанций работает более 30 лет и почти не получала необходимого ремонта.

Власти Кубы обвиняют в кризисе США, заявляя, что американские ограничения усложнили поставки нефти, доступ к финансированию и закупку оборудования. В то же время критики правительства указывают на многолетнее недофинансирование и неэффективное управление энергетическим сектором.

Из-за продолжительных отключений на острове возникают проблемы с транспортом, водоснабжением, связью и медицинскими услугами. Жители также сталкиваются с трудностями с хранением продуктов, приготовлением пищи и отдыхом из-за жары.

Напомним, в прошлый раз Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя 7 июля. В результате аварии без электроэнергии остался почти весь остров и, в частности, около 10 миллионов жителей страны.

Как известно, в мае на Кубе полностью исчерпались запасы дизельного топлива и мазута, что вызвало масштабные отключения электроэнергии и уличные протесты в столице.

А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможности военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.

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Куба Электроэнергия Энергетика Блэкаут Отключение электроэнергии
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